The Last of Us : une bonne et une mauvaise nouvelle pour la suite de la série

Alors que la suite de "The Last of Us" est prévue pour 2025, on apprend que la saison 2 sera plus courte que la précédente. Les créateurs devraient ensuite se rattraper en saison 3, voire 4.

The Last of Us : une saison 2 plus courte

Le succès de The Last of Us a été impressionnant. Lancée en janvier 2023, la série tirée du jeu vidéo éponyme est parvenue à convaincre à la fois les gamers et un nouveau public, en proposant une version live très fidèle à l'œuvre d'origine. Preuve que l'intérêt a été fort, la série a été la plus recherchée sur Google en 2023. Le show a aussi cumulé un nombre de vues impressionnant, permettant à HBO de battre quelques records. Seul hic dans le tableau, l'attente qu'il y a désormais entre la première et la deuxième saison.

Le tournage des prochains épisodes a pris du retard, et il faudra attendre 2025 pour pouvoir les découvrir. Pour patienter, HBO a tout de même dévoilé des premières images de Joel et Ellie, les deux personnages principaux de la saison 1, interprétés par Pedro Pascal Et Bella Ramsey, et que le public a hâte de retrouver.

The Last of Us ©HBO

Cependant, les fans risquent d'être un peu déçus lorsque la saison 2 de The Last of Us sera lancée. Car à en croire Deadline, ce nouveau chapitre sera plus court que le précédent. Il faudra ainsi se contenter de "seulement" sept épisodes, contre neuf en saison 1. Un choix expliqué par Craig Mazin, qui a indiqué que l'histoire du jeu The Last of Us II était tellement longue qu'ils avaient dû réfléchir aux meilleurs moments pour clore chaque saison à venir.

Le matériel narratif que nous avons, avec la deuxième partie du jeu, est bien plus important que pour le premier. Donc dès le début, nous avons dû trouver comment raconter cette histoire au fil des saisons. Quand vous faites cela, vous recherchez des points d'arrêt naturels, et comme nous l'avons expliqué, cette saison, le point d'arrêt est apparu après sept épisodes.

Une saison 3 plus longue et au moins quatre saisons

Pas de panique pour ceux qui auraient peur de manquer, puisque au moins un des épisodes de la saison 2 de The Last of Us sera "assez long". Pas forcément aussi long qu'un long-métrage, mais d'une durée tout de même supérieure au reste. Mais le mieux reste à venir, puisque le showrunner s'est également penché sur la suite après la saison 2. D'après lui, il faudra au moins quatre saisons pour raconter toute l'histoire que les créateurs ont en tête. Car au-delà du récit du jeu, il y aura encore des nouveaux éléments (comme l'épisode 3 centré sur Bill et Frank). Et si la saison 2 sera plus courte, à l'inverse, "la saison 3 sera considérablement plus longue".

Enfin, Neil Druckmann a continué d'afficher leur ambition avec ce show. Leur but étant de faire de chaque épisode une œuvre majeure et à gros budget. Raison pour laquelle le temps de production est si long.

L'histoire que nous racontons est bien plus grande que celle de la saison 1, il se passe beaucoup plus de choses, et c'est plus difficile à produire. Mais nous voulons que chaque épisode ressemble à un blockbuster.

Les fans du jeu vidéo savent à quel point l'histoire de la saison 2 est de grande ampleur. Pour les autres, il faudra encore patienter avant de découvrir de quoi il retourne.