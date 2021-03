WandaVision : le final de la série a peut-être annoncé l'arrivée de deux méchants cultes

Le dernier épisode de « WandaVision » a laissé entendre que deux grands méchants de l'univers Marvel pourraient apparaître prochainement dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Jac Schaeffer a en effet potentiellement teasé les arrivées de Cauchemar et Chthon.

WandaVision : c'est fini

Vendredi 5 mars Disney+ a dévoilé le dernier épisode de WandaVision. Un neuvième chapitre bourré d'action, qui a répondu à toutes les grandes questions (ou presque) laissées par Jac Schaeffer au cours du show. Un dernier opus qui a également montré la puissance de La Sorcière Rouge, dont l'avenir, assez flou dans le MCU, promet d'être passionnant. Un dénouement qui se solde par la défaite d'Agatha Harkness, par la libération de Westview, et par la fuite de Wanda. Mais cette conclusion a également annoncé deux super-vilains connus des lecteurs de comics. Deux méchants qui pourraient potentiellement apparaître dans le futur du MCU.

L'introduction de Chthon

Tout d'abord, la série a teasé l'introduction de Chthon. Plusieurs éléments suggèrent que le Dieu primaire du Chaos, créateur du Darkhold, est bien dans le MCU. Dans les comics, ce grimoire est écrit par ce puissant Dieu qui utilise la Magie du Chaos. Une puissante magie noire qu'il use pour dominer la Terre. Évincé par des Dieux protecteurs, Chthon est bannie de la Terre. Mais celui-ci manipule La Sorcière Rouge pour revenir dans notre réalité. À chaque fois que Wanda se sert de la Magie du Chaos elle fragilise un peu plus la protection qui nous sépare de Chthon.

Chthon ©Marvel Comics

Créé en 1975 par Marv Wolfman et Bill Mantlo, cette entité démoniaque pourrait être le grand antagoniste de Doctor Strange et le Multivers de la Folie. WandaVision regorge de références plus ou moins directes à Chthon. La plus grosse d'entre elles est évidemment la présence du Darkhold, un puissant livre de magie noire conçu par le Dieu ancien. Un grimoire dont l'utilisation favorise le retour de Chthon dans notre réalité. De même, lorsque Agatha Harkness ouvre le Darkhold, une image de Chthon est dessinée sur une des pages du grimoire. Un eatser egg qui semble confirmer la présence du démon dans le MCU. Enfin, dernier indice, quand Wanda utilise la Magie du Chaos, Agatha Harkness semble totalement dépassée par les événements. Très inquiète par ce phénomène, elle semble avoir peur que Wanda ait libéré quelque chose par ce procédé. Cette chose pourrait évidemment être Chthon.

Et celle de Cauchemar

Beaucoup de théories de fans suggéraient que WandaVision allait introduire un méchant emblématique des comics : Cauchemar. Nightmare, en version originale, est un des plus farouches antagonistes de Dr Strange. Créé en 1963 par Stan Lee et Steve Ditko, il évolue dans l'univers des rêves et des cauchemars. À la manière de Freddy Krueger, il se sert des cauchemars des gens pour vivre et puiser leur force vitale. C'est lui qui insuffle la peur dans le sommeil de ses victimes. Considéré comme l'un des Seigneurs de la Peur, Nightmare est une entité presque omnipotente, presque omnisciente et presque omniprésente qui gouverne la dimension du rêve. Logiquement, cet antagoniste devrait être le grand méchant de Doctor Strange et le Multivers de la Folie.

Nightmare ©Marvel Comics

Comme pour Chthon, certains éléments pourraient suggérer son introduction prochaine. Puisque Westview, et l'utilisation de la magie de Wanda, aboutissent à une réalité alternative, un rêve éveillé de grande ampleur, peut-être que cette folie a attiré l'attention de Nightmare. Ce dernier va éventuellement tenter de puiser l'énergie de Wanda en se servant de ses blessures, de sa fragilité mentale, et en jouant sur son envie de revoir Vision et ses enfants. La scène post-générique a attiré l'attention des fans, qui pensent que Nightmare joue un tour à Wanda. Dans cette ultime séquence, Wanda entend l'appel de ses enfants. Pourtant, ces derniers sont des créations totalement artificielles issues des pouvoirs de Wanda. Logiquement, Tommy et Billy auraient dû disparaître avec Westview. Puisque ces jumeaux sont élaborés à partir d'un fantasme illusoire, il est possible qu'ils se soient retrouvés par la suite dans la dimension du rêve, attirant ainsi l'intérêt de Nightmare. En tout cas, une confrontation Nightmare vs La Sorcière Rouge a de quoi faire rêver...