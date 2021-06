WandaVision : voici ce qu'aurait donné la fin alternative avec Dr Strange

Initialement, la série « WandaVision » aurait dû se terminer très différemment. Jac Schaeffer, la showrunner de la série, vient de dévoiler une fin alternative de cette saison 1, qui concernait un autre personnage emblématique : Dr Strange.

WandaVision : l’ouverture de la phase 4 du MCU

Au début de l’année, le Marvel Cinematic Universe (MCU) a lancé sa phase 4 avec la série WandaVision. Dirigée par Jac Schaeffer, la série met en scène les nouvelles aventures de La Sorcière Rouge et de Vision, toujours respectivement incarnés par Elizabeth Olsen et Paul Bettany. En huit épisodes, le show a réussi à emmener le MCU sur des chemins inédits. Une proposition radicale très différente des autres produits Marvel Studios qui a séduit la presse et les spectateurs. À tel point que WandaVision a tout raflé lors des MTV Awards.

Dans la version qui est disponible sur Disney+, la série se conclut sur l’affrontement entre Wanda et Agatha Harkness. La Sorcière Rouge doit affronter cette puissante magicienne à l’intérieur de Westview, une réalité alternative créée par notre héroïne. Si la justicière parvient à se défaire de son ennemie, la série a ouvert de nombreuses portes quant à la suite du MCU. Wanda part en exile pour étudier le Darkhold, un puissant livre de magie noire, Agatha Harkness est arrêtée par les autorités, tandis qu’une nouvelle Vision blanche se balade en liberté. Pourtant, cette fin aurait pu être différente.

Une fin alternative avec le Dr Strange

Pendant la diffusion de la série, de nombreuses rumeurs annonçaient la présence de Dr Strange dans le show. Beaucoup pensaient que le Sorcier Suprême allait apparaître dans WandaVision. Finalement, le personnage de Benedict Cumberbatch ne s’est même pas manifesté le temps d’un caméo. Depuis, nous avons appris qu’il y avait autrefois des plans pour incérer le puissant magicien dans l’intrigue de WandaVision, notamment au moment du dénouement de cette première saison. De plus, son implication aurait été totalement logique, puisque Elizabeth Olsen va reprendre son rôle dans le futur film Dr Strange et le Multivers de la Folie.

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) - Dr Strange ©Marvel Studios

Pourtant, malgré tous ces éléments, la production de WandaVision a préféré laisser Stephen Strange à l’écart de tout ceci. Cependant, pendant un temps, Jac Schaeffer comptait l’ajouter à l’intrigue. C’est en tout cas ce qu’elle a dit au micro de Rolling Stone :

Le plan à mon arrivée à bord était qu'il y aurait, à la fin de la série, un transfert et que la participation du Dr Strange se résumerait essentiellement à un bref caméo. Les premières ébauches avaient donc des versions différentes des deux personnages qui partaient ensemble vers le coucher du soleil. Mais ça ne semblait pas tout à fait correct. Autre problème : si Dr Strange se présente juste à la fin, où était-il tout ce temps ?

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) - Avengers : Endgame ©Marvel Studios

Jac Schaeffer a donc préféré laisser ses idées sur le côté, pour se concentrer exclusivement sur Wanda Maximoff. En plus, l’argument de savoir ce que faisait Dr Strange tout ce temps est plutôt logique. Kevin Feige a donc décidé de ne pas l’incorporer à WandaVision :

Cela aurait été si cool de voir le Dr Strange, mais cela aurait enlevé de la place à Wanda, ce que nous ne voulions pas faire. Nous ne voulions pas que la fin de la série soit banalisée pour aller au prochain film. Ce n'était pas ce que nous voulions raconter.

Dommage, ça aurait tout de même été plaisant de voir le formidable Dr Strange se joindre à la fête. Il faudra donc patienter jusqu’au 23 mars 2022 pour le retrouver dans Dr Strange et le Multivers de la Folie.