Mank : Netflix dévoile la date du nouveau film de David Fincher

Après six ans d’absence, David Fincher signera bientôt son retour au long-métrage avec la sortie de "Mank". Le film sera à découvrir en décembre prochain sur Netflix.

L’écriture de Citizen Kane passée à la loupe de Fincher dans Mank

Mank est le premier film de David Fincher depuis Gone Girl, en 2014, et étant donné la réputation du cinéaste, considéré comme l’un des meilleurs au monde, son nouveau long-métrage est plus qu’attendu. Le film est un biopic sur Herman J. Mankiewicz, le coscénariste du film culte Citizen Kane, sorti en 1941. L’intrigue suit le processus d’écriture de Mankiewicz qui tente de boucler à temps le scénario du futur long-métrage malgré une certaine addiction à l’alcool. Citizen Kane avait donné naissance à une polémique, quand Mankiewicz et Orson Welles, le coscénariste et réalisateur du film, s’étaient disputés sur qui en avait écrit quelle partie. La brouille était devenue d’autant plus importante quand le long-métrage de Welles avait remporté l’Oscar du meilleur scénario original.

David Fincher a réalisé Mank en adaptant un scénario écrit par son propre père, Jack, et a tourné le film en noir et blanc pour rester fidèle à la période à laquelle se déroule l’intrigue. Comme pour la plupart de ses films, le cinéaste a réuni un casting intéressant pour donner vie au scénario écrit par son père.

Un gros casting pour Mank

C’est Gary Oldman qui a été choisi pour tenir le rôle d’Herman J. Mankiewicz. Pour accompagner l’acteur britannique, Tuppence Middleton joue sa femme, Sara, et Tom Pelphrey campe son frère, Joseph L. Mankiewicz, lui aussi scénariste et réalisateur ayant acquis une certaine réputation. Lily Collins interprète quand à elle Rita Alexander, la secrétaire du coscénariste de Citizen Kane, Tom Burke incarne Orson Welles et Amanda Seyfried se glisse dans la peau de l’actrice Marion Davies. Parmi les autres seconds rôles, Charles Dance, connu pour son rôle de Tywin Lannister dans Game of Thrones, est aussi de la partie. Il prête ses traits à William Randolp Hearst, un magnat de la presse et amant de Davies sur qui le personnage principal de Citizen Kane est basé, et qui a tout fait pour arrêter la production du film.

En plus des principaux seconds rôles mentionnés plus haut, de nombreux acteurs mythiques des années 30 pourront être vus dans Mank. Parmi eux, on peut citer Charlie Chaplin, Clark Gable, Joan Crawford ou encore Bette Davis, respectivement joués par Craig Robert Young, Sebastian Faure, Michelle Twarowska et Scarlett Cummings. On pourra même y voir le célèbre producteur David O. Selznick, incarné par Toby Leonard Moore.

Mank dévoilé le 4 décembre prochain sur Netflix

Le mois dernier, Netflix avait mis en ligne les premières images de Mank. Les clichés en noir et blanc mettent en scène certains des principaux personnages du film. On peut ainsi y voir Amanda Seyfried, Gary Oldman, Lilly Collins ou encore Charles Dance dans la peau de leurs personnages.

Et c’est désormais la date de sortie que l’on apprend. Alors que l’on espérait dans un premier temps pouvoir découvrir le film en octobre, après les propos du scénariste Eric Roth en juin dernier, il faudra finalement attendre décembre pour pouvoir voir le nouveau film de l’un des cinéastes les plus réputés du monde. Selon Collider, la plateforme de streaming a ainsi prévu de sortir le prochain film de Fincher, d’une durée de 2 heures et 11 minutes, le 4 décembre prochain. Il reste donc un peu moins de deux mois à patienter avant de pouvoir découvrir Mank.