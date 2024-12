Avengers 5 : le retour d’un autre personnage annoncé

Le prochain opus de la saga "Avengers" verra le retour de nombreux personnages déjà présents dans les précédents films. Quelques jours après Chris Evans, l’interprète de son amoureuse à l’écran est à son tour annoncée dans "Doomsday".

Les annonces de retours dans Avengers : Doomsday s’enchaînent

Si les Avengers sont parvenus à vaincre Thanos dans Endgame, les super-héros du Marvel Cinematic Universe vont faire face à une nouvelle menace dans Doomsday. Ils affronteront cette fois Doctor Doom, mythique ennemi des 4 Fantastiques dans les comics et connu en français sous le nom de Docteur Fatalis.

Afin de réussir à être à la hauteur des précédents films Avengers, Marvel a rappelé Joe et Anthony Russo pour réaliser Doomsday. La Maison des Idées a aussi ré-engagé Robert Downey Jr., qui jouera cette fois Doctor Doom. En août dernier, Benedict Cumberbatch a à son tour annoncé son retour. Il y a quelques jours, nous apprenions que Chris Evans ferait lui aussi de nouveau partie de l’aventure. Et sa partenaire à l’écran va le suivre.

Hayley Atwell va rejouer Peggy Carter

Deadline avance désormais que Hayley Atwell va elle aussi faire son retour dans Avengers : Doomsday. Et si l’on ne sait pas encore le rôle que tiendra Chris Evans dans ce nouveau film, le média américain assure que l’actrice britannique rejouera Peggy Carter.

Aux côtés de son amoureux Steve Rogers, Peggy Carter était au centre de l’épilogue d’Avengers : Endgame. Après s’être retrouvés, les deux personnages avaient pu vieillir ensemble. Depuis, Hayley Atwell est toutefois revenue dans le MCU. Elle est ainsi apparue dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais cette fois, elle y incarnait Captain Carter. C’est-à-dire une Peggy venant d’un univers différent, dans laquelle elle possédait les pouvoirs de Captain America après avoir pris un sérum à sa place.

D’autres retours sont attendus

Comme expliqué il y a plusieurs jours, d’autres acteurs devraient suivre Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch, Chris Evans et Hayley Atwell en faisant eux aussi leur retour dans Avengers 5. En août dernier, Jeremy Renner s’est montré optimiste quant à la possibilité de revoir la plupart des Avengers originaux dans le nouvel opus. Hawkeye, Thor et Hulk pourraient donc aussi revenir.

Avengers : Doomsday sortira le 29 avril 2026 au cinéma en France. Il sera suivi de Secret Wars, attendu pour le 5 mai 2027 dans les salles de l’Hexagone. D’ici-là, on pourra retrouver Hayley Atwell dans un autre rôle qu’elle a déjà joué : celui de Grace dans la saga Mission : Impossible. Le huitième film de la franchise, intitulé The Final Reckoning et qui pourrait être la dernière aventure d’Ethan Hunt, arrivera dans les salles françaises le 21 mai 2025.