Batman : Christian Bale prêt à reprendre son rôle à une condition

Christian Bale ne serait pas contre l'idée d'enfiler à nouveau le costume de Batman. Mais pour cela, il aurait une condition précise qui enterre par la même occasion tout espoir de le voir à la tête d'une suite de "The Dark Knight Rises" ou même de faire un caméo dans une autre production.

Le Batman de Christian Bale

Après Michael Keaton (1989 et 1992), Val Kilmer (1995) et George Clooney (1997), Christian Bale est devenu en 2005 le nouveau visage de Batman au cinéma. Introduit avec Batman Begins de Christopher Nolan, le super-héros apparaissait cette fois de manière plus "réaliste". L'ambiance cartonnesque des précédentes adaptations laissant place à une approche moderne, bien plus centrée sur l'humanité de Bruce Wayne et ses questionnements moraux. Un choix payant puisque le film a rapporté plus de 374 millions de dollars au box-office mondial. Un petit score si on le compare à ce qui a suivi.

Bruce Wayne (Christian Bale) - Batman Begins ©Warner Bros.

Trois ans plus tard, Christian Bale reprend le rôle pour un second opus, The Dark Knight, véritable aboutissement de Christopher Nolan qui met le genre super-héroïque au sommet et l'enterre quasiment derrière (en termes de qualité) pour les années qui suivent. Car difficile de faire mieux que ce thriller de 2h32 influencé par John Ford (L'Homme qui tua Liberty Valance) et Michael Mann (Heat), avec un Joker mémorable incarné par Heath Ledger et une ambition démesurée. Résultat, le film rapporte plus d'un milliard de dollars. Il en sera de même en 2012 pour The Dark Knight Rises, qui conclut la trilogie de Nolan/Bale.

Un retour du Dark Knight de Christopher Nolan ?

Depuis, le héros de DC Comics a trouvé un nouvel interprète en la personne de Robert Pattinson avec The Batman. De son côté, Christian Bale a accepté de renouer avec le genre super-héroïque, mais cette fois en tant qu'antagoniste de Thor : Love and Thunder. En pleine promotion pour le film Marvel, l'acteur a été questionné par Screenrant sur un possible désir de retrouver un jour son rôle iconique de Bruce Wayne. Il a d'abord précisé que personne ne l'avait jamais approché pour un projet de quatrième Batman. De plus, il s'était mis d'accord avec Christopher Nolan pour faire trois films et ensuite passer à autre chose. Mais si le réalisateur venait à changer d'avis, lui aussi.

Dans mon esprit, ce serait possible si Christopher Nolan se disait un jour : "Tu sais quoi, j'ai une autre histoire à raconter." Et s'il voulait raconter cette histoire avec moi, je serais de la partie.

Ni film, ni caméo sans Nolan

Une condition logique tant on aurait du mal à imaginer un Batman avec Christian Bale sans Christopher Nolan à la réalisation, et inversement. Seulement il semble très peu probable de voir le cinéaste revenir pour un tel projet. D'une part parce que ses films sont devenus bien plus complexes et personnels. Mais surtout parce que ses relations avec Warner (qui détient les droits de DC et donc Batman) ne sont pas au mieux. Pas ravis par certaines décisions prises par le studio pour la sortie de Tenet (en pleine pandémie), le réalisateur a décidé d'aller voir ailleurs pour la suite de sa carrière et a signé avec Universal pour son prochain film Oppenheimer, avec des conditions assez folles.

Christopher Nolan sur le tournage de The Dark Knight ©Warner Bros.

À moins d'un miracle, on peut donc oublier de revoir Christian Bale dans le costume du Chevalier noir. On ne s'attendait pas à ce qu'un nouveau film sur cette version soit réalisé, mais il y avait un éventuel espoir que l'acteur fasse un caméo dans une prochaine production. Michael Keaton reviendra par exemple dans The Flash. Mais sans Nolan, la position de Bale semble claire. On se contentera donc de le voir dans l'excellente trilogie du Dark Knight qui fonctionne parfaitement de la sorte. Vous pouvez d'ailleurs redécouvrir les films grâce aux coffrets Collector 4K qui viennent de sortir.