Jada Pinkett Smith espère une réconciliation entre Will Smith et Chris Rock

Deux mois après l'incident de la 94e cérémonie des Oscars, Jada Pinkett Smith s'est à nouveau exprimée sur la gifle qu'a assénée Will Smith à Chris Rock. La comédienne espère un rapprochement entre les deux hommes.

Oscars 2022 : la gifle qui a tout changé pour Will Smith

L'événement le plus marquant de la 94e cérémonie des Oscars n'aura pas été la victoire de CODA dans la catégorie Meilleur film ou la récompense de Jessica Chastain pour sa performance dans Dans les yeux de Tammy Faye, mais la violente gifle de Will Smith à Chris Rock.

Quelques minutes avant de venir récupérer en larmes son trophée remis pour son interprétation dans La Méthode Williams, le comédien s'est rué sur la scène du Dolby Theater de Los Angeles pour claquer sèchement l'humoriste, qui venait de faire une blague sur l'alopécie de sa compagne Jada Pinkett Smith.

Un incident à la suite duquel la star de Men in Black et Je suis une légende a décidé de démissionner de l'Académie des Oscars. Critiqué par de nombreuses personnalités hollywoodiennes, Will Smith a par ailleurs vu plusieurs de ses projets être mis en suspens, à l'image de Bad Boys 4, de la suite de Bright ou du film d'action Fast and Loose produit par Netflix.

En parallèle, l'acteur et son épouse ont fait savoir qu'ils cherchaient l'apaisement. Tandis que le premier a présenté des excuses publiques à Chris Rock, assurant avoir eu un comportement "inacceptable et inexcusable", la seconde a assuré qu'elle n'avait "pas besoin de protection" et qu'elle regrettait le geste de son mari. Au cours d'une nouvelle prise de parole sur le sujet, Jada Pinkett Smith a fait savoir qu'elle aimerait désormais passer à la prochaine étape.

Vers une réconciliation avec Chris Rock ?

Ce mercredi 1er juin, dans son émission Red Table Talk, l'interprète de Niobe dans la saga Matrix a fait part de son espoir de voir Will Smith et Chris Rock se réconcilier :

Mon espoir le plus cher est que ces deux hommes intelligents aient l'opportunité de guérir, de discuter et de se réconcilier. Vu l'état dans lequel se trouve le monde actuellement, nous avons besoin d'eux deux. Et nous avons surtout besoin les uns des autres, plus que jamais.

Ali ©STUDIOCANAL

Elle a ajouté à propos de son couple, citée par Paris Match :

En attendant, Will et moi-même continuons de faire ce que nous faisons depuis 28 ans, c’est-à-dire essayer de comprendre cette chose qu’on appelle la vie.

Reste désormais à savoir si Chris Rock acceptera de répondre à cet appel...