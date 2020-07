Justice League : Zack Snyder ne fera "aucun compromis" pour sa version longue

Le cinéaste Zack Snyder, qui va prochainement proposer une nouvelle version de "Justice League" promet que, cette fois-ci, il ne fera aucun compromis. Cette Snyder Cut sera la véritable vision de l'artiste !

La Snyder Cut

En 2017, Zack Snyder réalise Justice League pour Warner Bros et DC Comics. Une réunion super-héroïque très attendue par les fans mais qui n'a malheureusement pas trouvé son public. Le film reçoit des critiques catastrophiques autant des spectateurs que de la presse. Ces retours négatifs et le "faible" résultat du film au box-office (657 millions de dollars de recettes) enterrent le deuxième épisode, et mettent le DC Extended Universe à genoux.

L'une des raisons de cet échec est le départ de Zack Snyder en plein milieu du tournage suite à un drame personnel, remplacé dans l'urgence par Joss Whedon. En résulte un film hybride quelque part entre la vision des deux cinéastes. Depuis lors, les fans ne cessent de réclamer la Snyder Cut, c'est à dire la version véritable de Zack Snyder.

Contre toute attente, Warner Bros a fini par plier face aux exigences du public et dévoilera la nouvelle version de Justice League sur HBO Max en 2021.



Zack Snyder sera maître du jeu

Zack Snyder est très actif sur les réseaux sociaux et répond régulièrement aux questions de ses fans. Récemment, l'utilisateur Twitter Scott McClellan a demandé au réalisateur s'il allait de nouveau devoir faire des compromis face aux studios. En d'autres termes : est-ce que cette Snyder Cut sera véritablement la vision du cinéaste. La réponse est simple. Zack Snyder promet que cette nouvelle version sera totalement libre, sans aucune limite et sans obligation de Warner Bros. Il a simplement répondu "pas de compromis". Il a également ajouté que la Justice League de 2017 était "tout un compromis".

Ce director's cut de Justice League est très attendu par les fans. Cette version inédite permettra de voir la vision pure du cinéaste, qui avait de nombreuses idées jamais concrétisées. Il va notamment ramener des personnages emblématiques comme Martian Manhunter et Darkseid, confirmés dans l'histoire (et qui apparaît dans le premier extrait). Il se murmure même que Green Lantern apparaîtra dans cette coupe inédite. Le film devrait durer 4 à 6 heures, découpées sous forme d'une mini-série.

Zack Snyder devrait en dire davantage lors de l'événement DC FanDome, la toute première convention virtuelle pour les fans de DC Comics. Le cinéaste sera présent pour l'événement qui se déroulera le 22 août prochain. En attendant, les fans doivent prendre leur mal en patience avant de découvrir la version inédite de Justice League par Zack Snyder.