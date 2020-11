Marvel : découvrez les 5 grosses rumeurs sur la phase 4 du MCU

La phase 4 du Marvel Cinematic Universe (MCU) commence à se faire attendre. « Black Widow » devait l'initier en avril dernier. Mais à cause de la pandémie de la Covid-19, le film a été repoussé au 5 mai 2021. En ces temps difficiles pour les fans Marvel, de nombreuses rumeurs ont vu le jour sur la toile. La plupart sont évidemment à prendre avec d'énormes pincettes. Et rien n'a pour le moment confirmé ces fantasmes de fans. Voici un petit horizon des quelques informations non officialisées par Marvel Studios qui tournent en ce moment sur la toile concernant la phase 4 du MCU.

Ryan Reynolds va revenir en Deadpool

En 2009, Ryan Reynolds est chargé d'incarner Wade Wilson, un mutant plus connu sous le nom de Deadpool. Il est le premier à interpréter ce personnage à l'écran à l'occasion du film de Gavin Hood : X-Men Origins : Wolverine. Malheureusement, le rendu est désastreux et les fans sont outrés par la représentation du personnage à l'écran. Il faut attendre de nombreuses années pour que le comédien ait droit à sa deuxième chance. Après moult batailles contre la 20th Century Fox, l'acteur parvient à obtenir l'autorisation pour produire Deadpool en 2016. Le film est un énorme succès critique et commercial (782 millions de dollars de recettes au box-office). Face à ce triomphe, David Leitch réalise Deadpool 2 en 2018. Là encore, c'est une réussite.

Ryan Reynolds devait revenir dans la peau du mercenaire pour au moins un troisième film. Mais avec le rachat de la Fox par Disney, les plans à venir sont abandonnés. Deapool est de retour dans l'écurie Marvel Studios et personne ne sait si le personnage va réapparaître sous la forme que l'on connaît ou si Ryan Reynolds va être remercié pour rebooter l'anti-héros.

Mais les rumeurs tendent à dire que Ryan Reynolds sera de retour dans la peau du justicier pour intégrer le MCU. Même si le comédien maintient qu'il n'a aucune idée de la suite des événements, il se pourrait qu'il ait déjà signé un contrat juteux avec Marvel Studios. Selon certaines sources comme The Direct (une presse qui n'est pas réputée pour la véracité de ses informations), Kevin Feige, le président de Marvel Studios, aurait signé l'un des plus gros contrats de l'histoire de la bande-dessinée avec Ryan Reynolds. L'acteur aurait été réengagé pour incarner Deadpool au sein du MCU. Sans plus d'informations, Deadpool serait donc amené à revenir dans plusieurs films de la licence. Affaire à suivre.

Tobey Maguire et Andrew Garfield dans Spider-Man 3

Tout est parti de la confirmation de Jamie Foxx dans le rôle d'Electro. En effet, le comédien, qui incarnait déjà cet antagoniste dans The Amazing Spider-Man 2, a été rappelé pour reprendre son rôle dans Spider-Man 3, le prochain film solo centré sur l'araignée au sein du MCU. Ceci est une première, et c'est tout sauf anodin. Petite explication :

The Amazing Spider-Man n'est pas ancré dans le MCU, c'était une franchise Spider-Man toute simple produite par Sony. Une licence qui n'avait alors aucun rapport avec le MCU à l'époque. Mais depuis, le Spider-Man incarné par Tom Holland est un membre des Avengers. Ce qui fait une connexion directe entre les films Marvel du MCU et les films Marvel de Sony. Dès lors, le retour de Jamie Foxx signifie une connexion inédite avec The Amazing Spider-Man 2 (sorti en 2014).

Depuis, les théories vont bon train. Déjà, comment Electro va-t-il être abordé dans le MCU ? Va-t-il être un nouveau personnage ou sera-t-il le même que dans The Amazing Spider-Man 2 ? Mais les suggestions penchent davantage pour la seconde hypothèse. À partir de ce moment-là, de nombreuses rumeurs ont affirmé qu'Andrew Garfield et Tobey Maguire, les deux précédents Spider-Man au cinéma, allaient apparaître dans Spider-Man 3. Ils rejoueraient leurs versions respectives du tisseur, dans un univers où plusieurs mondes seraient entrelacés, un peu à la manière de Spider-Man : New Generation.

Même si, ni Sony, ni Marvel Studios, n'ont pas confirmé ces informations, elles demeurent extrêmement excitantes, et pas impossibles au vu du retour d'Electro par Jamie Foxx. C'est un énorme fantasme de fans que de voir tous les interprètes de Spider-Man réunis. Et puisque DC fait la même chose avec Flash, qui devrait voir les retours de Ben Affleck et de Michael Keaton en Batman, une certaine concurrence pourrait justifier ce choix de créer un spider-verse.

Le retour de Quicksilver dans WandaVision

Vous vous souvenez de Quicksilver ? C'est le frère de la Sorcière Rouge, tous les deux introduits dans Avengers : l'ère d'Ultron. Si Wanda Maximoff est devenue un personnage récurrent dans le MCU, son frère, qui court plus vite que la vitesse du son, est décédé dans le film de Joss Whedon. Un choc traumatique pour la Sorcière Rouge, qui perd également son époux, La Vision, dans Avengers : Infinity War. Marvel Studios vient de terminer le tournage de la série WandaVision, qui va se concentrer sur la puissante mutante. Cette dernière va utiliser ses pouvoirs sans limite pour créer toute une réalité dans laquelle Vision est encore vivant. Une réalité alternative dont elle va peu à peu perdre le contrôle. La série est par ailleurs attendue le 15 janvier prochain sur Disney +.

Face à ce synopsis, de nombreux fans pensent que la série va également ramener un autre personnage important : Quicksilver. On ne sait pas encore si Aaron Taylor-Johnson, qui incarnait le personnage dans L'ère d'Ultron, va réellement revenir. Mais une autre rumeur domine. Il se pourrait qu'Evan Peters, le comédien qui campe ce même personnage dans la franchise X-Men, reprenne son rôle dans le MCU. Ce serait ainsi le premier personnage de l'univers des X-Men à rejoindre l'univers connecté de Marvel Studios.

Une idée absolument géniale, qui pourrait permettre de reconnecter les deux licences, mais également de donner une crédibilité totale à ce monde fictif créé par la Sorcière Rouge. Histoire de bien montrer que tout n'est pas exactement pareil que dans la réalité. Cela pourrait dérouter le public, mais les pouvoirs de Wanda se prêtent parfaitement à ce genre de pirouettes scénaristiques. Reste à savoir si Quicksilver sera bien de la partie. Et si c'est réellement le cas, sous quelle forme ?

Madame Masque sera la méchante de la série Hawkeye

Encore selon The Direct, la célèbre Madame Masque pourrait être l'antagoniste de la future série Hawkeye. Si vous ne la connaissez pas, Madame Masque est une ennemie récurrente d'Iron Man. Créée en 1968 par Stan Lee et Gene Cola, elle porte constamment un masque en or pour dissimuler ses cicatrices. C'est une antagoniste influente bien qu'elle ne possède pas de pouvoir.

Elle voue une haine énorme contre Tony Strak, qu'elle a essayé de voler plusieurs fois. Elle a également affronté régulière Clint Barton et Kate Bishop, les deux Hawkeye de l'univers Marvel. Il semblerait que le studios soit actuellement à la recherche d'une actrice pour camper cette antagoniste culte.

Venom apparaîtra dans Spider-Man 3

Encore Spider-Man 3. Une autre rumeur a la dent dure. En plus des retours de Tobey Maguire et d'Andrew Garflield, il se murmure que Venom, campé par Tom Hardy, sera également de la partie. Toujours d'après The Direct, Sony et Marvel pourraient se mettre une nouvelle fois d'accord en ajoutant Venom à l'équation. Même si cette rumeur suggère une apparition mineur du personnage dans le film, ce serait également un bon en avant entre les deux entreprises.

Une rumeur également appuyée par le film Morbius. Produit par Sony, le long-métrage se concentre sur le Vampire Vivant, un ennemi de Spider-Man dans les comics. La bande-annonce de l’œuvre réservait une énorme surprise : Michael Keaton est de retour dans la peau du Vautour, qu'il avait incarné dans Spider-Man : Homecoming, pour les besoins de l'histoire. Ainsi, un personnage du MCU va apparaître dans un film Sony. La toile est en train doucement de se former...

On vous laisse avec ces rumeurs, qui encore une fois, ne sont pas encore confirmées ou infirmées. N'hésitez pas à nous dire quelle est votre préférée, ou la plus crédible.