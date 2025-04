Mission Impossible 8 va répondre à des questions essentielles sur la saga

L’arrivée dans les salles de "Mission Impossible 8" aura désormais lieu dans moins d’un mois. Tant mieux, puisqu’avec les nouveaux propos de Christopher McQuarrie, on a encore plus hâte de découvrir le long-métrage.

Ethan Hunt prêt à tirer sa révérence dans Mission Impossible 8

Il est probable que Mission Impossible - The Final Reckoning soit le dernier opus de la saga portée par Tom Cruise. C’est ce qu’a laissé entendre Christopher McQuarrie en février dernier. Si cela est bel et bien le cas, la dernière aventure d’Ethan Hunt devrait être à la hauteur des attentes. Car depuis plusieurs mois, les déclarations enthousiastes sur le film se multiplient.

En juin 2024, Shea Wigham a fait grimper l’impatience autour de Mission Impossible 8 en assurant qu’il serait « extraordinaire ». Christopher McQuarrie a également fait des déclarations fortes sur son nouveau film. En janvier dernier, le scénariste et réalisateur a confié qu’un spectateur avait « failli faire une crise cardiaque » devant The Final Reckoning. En février, il a ensuite tenu des propos très forts sur les cascades du long-métrage. Et il vient de nous donner encore plus envie de découvrir le film.

Des mystères de la saga résolus

Première consacre son nouveau numéro à Mission Impossible 8. Dans cette optique, le magazine français a interrogé Christopher McQuarrie. Ce dernier a révélé que The Final Reckoning répondrait à certaines questions majeures laissées jusqu’à présent en suspens au sein de la saga. Même s’il a affirmé ne pas avoir voulu tomber dans le fan service :

Tom Cruise et moi sommes très attentifs aux retours des spectateurs, et leurs commentaires nous permettent parfois de comprendre pourquoi ils regrettent la manière dont tel ou tel personnage a été abandonné au bord du chemin, et comment on pourrait résoudre ça de manière satisfaisante. J’appelle ça les "opportunités perdues" de la saga. Dans The Final Reckoning, j’ai pris sur moi d’apporter des réponses à ces questions laissées irrésolues. Tant mieux si ça fait plaisir aux fans, mais ce n’est pas le but premier de la démarche. Ces opportunités perdues sont avant tout des opportunités émotionnelles. Car pour moi, c’est toujours ça, l’horizon : les personnages et l’émotion.

The Final Reckoning devrait donc contenir plusieurs révélations importantes sur ce qui sont pour l’instant des mystères de la saga. On aura peut-être notamment la réponse sur la nature de la patte de lapin, l’objet très convoité dans Mission Impossible 3. Il apparait d’ailleurs dans la dernière bande-annonce du nouvel opus, dévoilée il y a quelques semaines.

Le film « le plus gigantesque qu’on ait fait »

Christopher McQuarrie s’est aussi livré sur la grosse ambition de l’équipe de The Final Reckoning pour ce nouveau film. Il a ainsi affirmé que celui-ci était « d’une ampleur énorme – le plus gigantesque qu’on ait fait ! ». Mais le cinéaste a aussi avancé que Mission Impossible 8 était « également très resserré sur l’intimité des personnages ». Un mélange qui nous promet un film à la fois spectaculaire et émouvant.

Mission Impossible - The Final Reckoning sera dévoilé dans les salles françaises le 21 mai prochain.