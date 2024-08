The Crow fait un flop au box-office, et ça fait bien rire le réalisateur du premier film

"The Crow" est un échec au box-office. Et s'il y a bien une personne à qui cela fait plaisir, c'est Alex Proyas, le réalisateur du premier film adapté des comics James O'Barr.

Des succès et des échecs au box-office cet été

Cet été, les chiffres du box-office étaient plutôt bons pour certaines productions. Deadpool & Wolverine est un carton qui continue de grandir, avec actuellement plus d'1,2 milliard de dollars de recettes dans le monde. Alien: Romulus réalise également un bon score. Mais pour d'autres, c'est bien plus compliqué. Comme Borderlands, qui en dépit d'un budget de 115 millions de dollars n'a rapporté que 16,5 millions de dollars lors de son premier week-end. Seulement, cette adaptation des jeux vidéo n'est pas le seul flop de l'été, puisque The Crow de Rupert Sanders est aussi dans la tourmente.

The Crow ©Metropolitan Filmexport

Sortie le 21 août en France et le 23 août en Amérique du nord, cette nouvelle adaptation des comics de James O'Barr n'a cumulé à ce jour que 9,6 millions de dollars à travers le monde. Même si son budget est très inférieur à celui de Borderlands, The Crow a tout de même côté 50 millions (hors coûts de promotion). La présence de Bill Skarsgård au casting n'a visiblement pas suffi à attirer du monde. L'acteur interprète à son tour Eric Draven, assassiné avec sa fiancée. Ressuscité par un corbeau, et possédant désormais des capacités exceptionnelles, il va se venger de ces tueurs.

Alex Provas se réjouit du flop de The Crow

Comme évoqué précédemment, The Crow n'est pas le premier film tiré des comics de James O'Barr. Il y a 30 ans, Alex Proyas popularisait le personnage avec The Crow (1994), marqué par la mort de l'acteur Brandon Lee lors du tournage. Le long-métrage a acquis un statut de film culte, et plusieurs suites ont été réalisées par la suite - dont The Crow : La Cité des anges avec Vincent Perez.

Devant cet échec de The Crow version 2024, Alex Proyas, qui avait déjà critique ce reboot, n'a pas caché sa satisfaction. Sur son compte Facebook, le réalisateur a commenté ce flop au box-office avec une ironie à peine cachée.

Je pensais que le remake était une tentative cynique de faire de l'argent. Il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner apparement.

Le cinéaste a également partagé, toujours sur sa page Facebook, plusieurs critiques très négatives du film. Ce qui n'a pas dû être très difficile à trouver, puisque The Crow n'a pour le moment que 20% d'avis positifs de la part de la presse sur Rotten Tomatoes. Du côté du public, le score est plus élevé avec 65% d'avis positifs.