Top 2022 : découvrez les meilleurs films de l'année pour la rédac'

Découvrez les dix meilleurs films de 2022 d'après la rédaction de CinéSéries avec une surprise française, une beauté coréenne, des films américains à grand spectacle et des productions intimistes.

Les meilleurs films de 2022

Comme à chaque fin d'année, il est temps de faire le point sur les films sortis sur les écrans. Que ce soit dans les salles de cinéma ou via les plateformes de streaming, 2022 fut une belle année. La preuve, avec ce top proposé par la rédaction de Cinéséries. Pour choisir, seuls les films sortis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 ont été pris en compte. Retrouvez dans un premier temps le classement commun de la rédac', puis le top de chaque membre de la rédaction en cheffe.

La Nuit du 12 n'a pas été seulement un des meilleurs films français de cette année, mais un des meilleurs films tout court, et le plus marquant pour nous. Un polar réaliste et prenant qui se base sur l'ouvrage 18.3 : Une année à la PJ de Pauline Guéna. En plus de mettre le spectateur face à l'horreur d'un meurtre inexplicable, Dominik Moll offre une immersion où chaque scène relance les espoirs, les frustrations et le sentiment d'injustice, et où l'empathie pour les protagonistes est totale. Découvrez ici l'affaire réelle qui a inspiré le film.

La Nuit du 12 ©Haut et Court

Avec Nightmare Alley Guillermo del Toro livre un film noir maîtrisé, sans créature fantastique, mais où la monstruosité humaine est omniprésente. Bradley Cooper y tient un de ses meilleurs rôles - voir notre critique.

Synthèse de toutes les thématiques de James Cameron et révolution technique, Avatar : La Voie de l'eau est un chef-d'œuvre, qui donne encore l'impression d'assister à quelque chose de nouveau au cinéma - voir notre critique.

Avatar : La voie de l'eau ©Disney

The Batman se présente comme un thriller captivant, visuellement beau. Une ambiance sombre et dérangeante qui fait du bien au milieu des productions super-héroïques du moment. Robert Pattinson est convaincant, au même titre que Zoë Kravitz - voir notre critique.

Contre le temps, contre l'érosion, Tom Cruise montre qu'Hollywood est toujours la formidable machine à rêves avec Top Gun : Maverick, film d'action de très haut vol et surtout film méta sur l'ambition cinématographique de son acteur et producteur. Bouleversant malgré sa froideur, efficace jusqu'à l'écrasement, Top Gun : Maverick est un très grand film de son époque, à voir sur le plus grand écran possible - voir notre critique.

Top Gun : Maverick ©Paramount

Spencer de Pablo Larrain offre une plongée angoissante dans l’âme torturée de Lady Diana. Sublime et déchirant. Le meilleur rôle de Kristen Stewart qui délivre une performance habitée, ultra maitrisée, sans jamais tomber dans le mimétisme - voir notre critique.

Nouvelle réussite pour Park Chan-wook avec Decision to Leave. À la fois une comédie, un film policier et une romance tragique dont la richesse se cache dans les détails. L'actrice Tang Wei y est mémorable - voir notre critique.

Decision to Leave ©BAC Films

Quatorze ans après Bons baisers de Bruges, Martin McDonagh rassemble Colin Farrell et Brendan Gleeson pour une nouvelle histoire d'amitié tragique. Les Banshees d'Inisherin, grâce à sa perfection formelle, une écriture exquise et un casting au sommet de son art, est une fable dont la profonde tristesse n'a d'égale que sa bouleversante humanité - voir notre critique.

Everything Everywhere All At Once est une véritable claque. Un film ultra créatif, drôle, touchant et impressionnant. Un cocktail hallucinant d'équilibre et de générosité - voir notre critique.

Avec Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson retrouve la Californie et les années 70 d’Inherent Vice. S’il retrouve une esthétique rétro chatoyante, le réalisateur donne à cette balade romantique ultime un rythme moins nébuleux et un ton plus léger qui emportent totalement le spectateur - voir notre critique.

Découvrez ci-dessous les tops par rédacteur :

Chloé Valmary : 1. Everything Everywhere All at once / 2. The Innocents / 3. Top Gun: Maverick / 4. Spencer (Prime Video) / 5. Avatar : La Voie de l’Eau / 6. Nightmare Alley / 7. La Nuit du 12 / 8. Revoir Paris / 9. Athena (Netflix) / 10. Coupez !

Pierre Siclier : 1. Decision to Leave / 2. La Nuit du 12 / 3. The Batman / 4. Spencer (Prime Video) / 5. Leila et ses frères / 6. Nightmare Alley / 7. X / 8. Ambulance / 9. Les Banshees d'Inisherin / 10. The Sadness - Les films proches du top : Kimi et Emily the Criminal sortis en VOD

Kevin Romanet : 1. Avatar : La Voie de l'eau / 2. Licorice Pizza / 3. Armageddon Time / 4. Nightmare Alley / 5. La Nuit du 12 / 6. As Bestas / 7. Contes du hasard et autres fantaisies / 8. Nope / 9. Decision to Leave / 10. 3000 ans à t'attendre - Les films proches du top : Showing Up, Top Gun : Maverick et X

Marc-Aurèle Garreau : 1. Les Banshees d’Inisherin / 2. Top Gun : Maverick / 3. La Nuit du 12 / 4. À plein temps / 5. Avatar : La Voie de l’eau / 6. Rien à foutre / 7. Bruno Reidal / 8. The Batman / 9. Peter von Kant / 10. Blonde (Netflix) - Les films proches du top : As Bestas, Revoir Paris et Emily the criminal (VOD)