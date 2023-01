Dahmer : la mère d’une victime consternée par le Golden Globe d’Evan Peters

Si la série sur Jeffrey Dahmer a beaucoup été critiquée depuis sa sortie, Evan Peters a récemment été récompensé d’un Golden Globe pour sa performance dans la peau du tueur. Et la mère d’une des victimes de Dahmer n’a pas du tout apprécié.

Evan Peters récompensé grâce à Dahmer

L’année dernière, Ryan Murphy et Ian Brennan ont dévoilé leur nouvelle création : Dahmer : Monstre – L’histoire de Jeffrey Dahmer. La mini-série sur le tueur surnommé « le cannibale de Milwaukee » a fait un carton sur Netflix. Elle est tout simplement devenue l’une des séries les plus visionnées de l’histoire de la plateforme. Mais elle a aussi fait polémique. Plusieurs membres des familles des victimes du véritable tueur, ainsi que le père de ce dernier, l’ont ainsi vivement critiquée.

Evan Peters - Dahmer : Monstre - L'histoire de Jeffrey Dahmer ©Netflix

Pourtant, cela n’a pas empêché la création Netflix d’être plébiscitée par les jurys des Golden Globes. Dahmer a ainsi été nommée dans quatre catégories. Elle était en course pour remporter la statuette de la meilleure mini-série. Parmi ses interprètes, Niecy Nash-Betts et Richard Jenkins étaient aussi nommés parmi les meilleures actrices et meilleurs acteurs dans un rôle secondaire pour une mini-série. Et Evan Peters a lui remporté la statuette du meilleur acteur dans une mini-série grâce à sa performance dans la peau du tueur.

La mère d’une victime du tueur en colère contre les Golden Globes

Mais la décision des votants des Golden Globes ne passe pas auprès de la mère d’une des victimes du tueur. Interrogée par TMZ, Shirley, la mère de Tony Hughes, a assuré que la victoire de Peters « n’apporterait rien de bon ». Et, qu’au contraire, elle ne ferait qu’ « ajouter au chagrin des familles du tueur, forcées de revivre les événements encore une fois ».

La mère de Tony Hughes s’en est aussi prise à l’acteur lui-même. Selon elle, Peters n’aurait tout simplement pas dû accepter le rôle de Dahmer. Elle n’a pas non plus apprécié son discours aux Golden Globes. Car elle aurait aimé que le comédien en profite pour « mentionner les familles des victimes de Dahmer, ou même demander aux studios hollywoodiens d’arrêter de s’intéresser aux tueurs et de les glorifier ».

Malgré les nombreuses polémiques, Netflix prépare la suite

Quoi qu’il en soit, les nombreuses polémiques autour de Dahmer ne vont pas empêcher Netflix d’essayer de capitaliser sur le succès de la série. Le géant du streaming a annoncé en novembre dernier que deux nouvelles saisons verraient le jour. Ryan Murphy va ainsi développer une anthologie, similaire par exemple à American Horror Story. Le show pourrait alors s'intéresser à « d'autres figures monstrueuses ayant impacté la société ».