The Batman : Matt Reeves ne réalisera pas la série sur le Pingouin

[ATTENTION, cet article contient des spoilers sur "The Batman" !] Colin Farrell vient de donner des nouvelles de la série "The Penguin". Selon l'interprète d'Oz, Matt Reeves ne réalisera pas le programme, ce qui ne veut pas dire qu'il ne reste pas extrêmement impliqué dans le projet.

The Batman : de nouvelles perspectives pour le Chevalier Noir

Si Ben Affleck n'en a pas terminé avec sa version du super-héros et que Michael Keaton a renfilé le costume pour The Flash, Matt Reeves a ouvert une nouvelle voie pour le Chevalier Noir au cinéma. Dans The Batman, Robert Pattinson prête ses traits à un justicier débutant, qui combat le crime depuis deux ans dans les ruelles de Gotham.

Alors que le Riddler (Paul Dano) se lance dans une croisade meurtrière en éliminant des personnalités corrompues de la ville, Bruce Wayne tente de l'arrêter avec l'aide d'Alfred (Andy Serkis) et Jim Gordon (Jeffrey Wright), mais aussi de Catwoman (Zoë Kravitz) et du Pingouin (Colin Farrell). Une scène coupée du long-métrage révèle même que Batman rend visite au Joker (Barry Keoghan) à Arkham pour avoir des indices supplémentaires sur l'identité de l'adepte des énigmes.

The Batman ©Warner Bros.

Une enquête qui plonge le spectateur dans une version plus sombre et poisseuse de l'univers du super-héros créé par Bob Kane et Bill Finger. Après le succès du film, qui a rapporté plus de 770,8 millions de dollars de recettes mondiales, Warner Bros. veut continuer de la développer avec une suite et deux séries, dont l'une est centrée sur Oz, le bras droit de Carmine Falcone (John Turturro) incarné par Colin Farrell.

Colin Farrell bientôt de retour en Pingouin

À la fin de The Batman, Oz contemple Gotham sous les eaux derrière une vitre d'un building. Un plan qui laisse entendre que le gangster est désormais prêt à prendre le contrôle du crime organisé de la ville. La série devrait d'ailleurs se focaliser sur l'ascension du Pingouin, toujours interprété par Colin Farrell.

Oz (Colin Farrell) - The Batman ©Warner Bros.

Lors d'un entretien accordé à Entertainment Tonight et cité par Premiere, l'acteur a fait savoir qu'il n'hésiterait pas à signer pour jouer dans la suite. Il en a également profité pour donner des nouvelles du programme produit par HBO Max. Selon le comédien, The Penguin devra se passer de Matt Reeves à la réalisation :

Matt est à la hauteur de ses conneries, vous savez. (...) Il est tellement obsédé par ce qu'il fait. Il est partout et aussi très impliqué dans la série The Penguin. Ce n'est pas lui qui va la réaliser, mais il gère toute la structure des scripts et c'est lui qui choisira qui dirigera les épisodes. Donc, c'est cool !

Le réalisateur garde donc un œil sur tous les projets liés à The Batman, souhaitant apparemment à tout prix développer une franchise cohérente au sein de l'univers cinématographique DC.