Théorie Loki : et si les Gardiens du temps tentaient d'appréhender La Sorcière Rouge ?

La série « Loki » est en train de poser les règles du multivers. Via la TVA et les Gardiens du temps, le fonctionnement des multivers se précise. Ainsi, si on suit l'intrigue du show, La Sorcière Rouge est un danger pour le continuum temporel, ce qui pourrait pousser les Gardiens du temps à appréhender la justicière.

Loki : qui sont les Gardiens du temps ?

En trois épisodes, la série Loki a posé les bases de son intrigue et du fonctionnement des multivers. La TVA et les Gardiens du temps œuvrent dans l'ombre pour garder un contrôle sur le continuum temporel. Et ainsi empêcher l'ouverture d'autres univers sur notre réalité. Tout individu qui voyage dans le temps, qui change de réalité ou qui brise le continuum temporel est censé être appréhendé par la TVA pour être jugé. C'est ce qui est arrivé à notre cher Loki quand il s'est enfuit avec le Cube Cosmique dans Avengers : Endgame.

Time-Keepers - Loki ©Marvel Studios / Disney+

Les séries Loki et WandaVision ont ainsi quelques similitudes. Les deux shows abordent les nexus temporels, et les réalités alternatives. Dans les comics, La Sorcière Rouge est un être Nexus. Au même titre que certains personnages cosmiques comme Kang le conquérant qui sera introduit dans Ant-Man and the Wasp : Quantumania. Ces individus extrêmement puissants ont la capacité d'affecter l'écoulement normal du temps. La série Loki a maintenant établi que les êtres Nexus existent dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Suggérant ainsi que Wanda est l'une d'entre eux.

Les Gardiens du temps vont partir à la poursuite de Wanda ?

Ainsi, si le MCU continue sur cette lancée, ce développement devrait logiquement placer les Gardiens du temps et Wanda Maximoff en désaccords total. Selon une récente théorie, il se pourrait que la TVA mette prochainement en œuvre des moyens pour arrêter la puissante Sorcière Rouge. Dans la scène post-générique de WandaVision, l'héroïne incarnée par Elizabeth Olsen entend ses enfants implorer son aide. Un appel étrange, qui demeure très mystérieux. Si certains pensent qu'il s'agit d'un mauvais tour du terrible Cauchemar, d'autres sont persuadés que Wanda va aller chercher ses enfants dans une autre réalité. Un événement qui pourrait être narré dans Doctor Strange et le Multivers de la Folie. Si tel est le cas, si Wanda modifie le continuum temporel, les Gardiens du temps vont certainement se pencher sur son cas.

Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) - WandaVision ©Marvel Studios / Disney+

Mais ce n'est pas le seul argument à se manifester. Une autre théorie affirme que les enfants d'un être Nexus sont un danger immédiat pour les Gardiens du temps eux-mêmes. Ainsi, les deux enfants de Wanda pourraient mettre en péril l’hégémonie des Gardiens du temps. Une hypothèse qui s'est déjà vérifiée à travers les comics, notamment dans le numéro Avengers Forever #8. Cette histoire a établi que les Gardiens du temps sont terrifiés à l'idée que La Sorcière Rouge ait des enfants. Puisque visiblement ils sont des dictateurs temporels très peu flexibles, il serait donc logique que la TVA s'en prenne très prochainement à Wanda, sûrement dans Doctor Strange et le Multivers de la Folie.

Si les enfants de Wanda sont ramenés dans la chronologie classique du MCU, cela va créer une nouvelle ouverture sur le multivers. Ceci attirera donc l'attention de Loki, de la TVA et du Dr Strange. La série de Michael Waldron sert donc à présenter toute cette superbe intrigue. Une intrigue qui va s'étirer à travers plusieurs films : Spider-Man : No Way Home, Doctor Strange et le Multivers de la Folie et Ant-Man and the Wasp : Quantumania. Sacré programme en prévision !

Loki est à suivre sur Disney+.