Fast and Furious 10 : Paul Walker de retour en CGI ?

La fin de la saga Fast & Furious approche. Pour rappel, le dernier chapitre pourrait être découpé en deux parties. Justin Lin, qui les mettra de nouveau en boîte après avoir déjà réalisé cinq des premiers films, s’était exprimé sur le sujet il y a plusieurs mois. Et après la sortie du neuvième long-métrage en 2021, ces deux derniers opus se préparent en coulisse. Le casting commence à prendre forme puisque l’on sait que Dwayne Johnson ne reviendra pas, tandis que Jason Momoa incarnera le prochain méchant principal et que Daniela Melchior fera aussi partie de la distribution.

Les principaux acteurs de la saga seront bien sûr aussi de retour, dont l’indispensable Vin Diesel. Il y a quelques semaines, ce dernier avait révélé sur son compte Instagram que le final de la franchise se déroulerait en partie à Londres, après la première escale de Dominic Toretto et ses acolytes dans la capitale anglaise lors du sixième film. Et l’acteur vient de poster un nouveau message sur la fin de Fast & Furious, qui devrait beaucoup faire parler :

Je m’approche du final de la première saga… qu’est Fast & Furious. (…) Je n’arrive pas à croire qu'Universal se soit engagé dans un final en deux parties… Leur soutien et leur foi en cette mythologie me surprend et me donne le sourire. Dans cette mythologie, des anges arrivent et vous donneront aussi le sourire. Je vous aime tous… et j’espère du fond du cœur vous rendre fier.