House of the Dragon saison 2 : ça se précise pour la date de diffusion !

Alors que la saison 1 de "House of the Dragon" a été diffusée durant l'été 2022, la saison 2 reviendra enfin, deux ans après les premiers épisodes. La période de diffusion a été confirmée par le patron de HBO.

House of the Dragon reviendra dans moins d'un an

Tout comme The Last of Us, la saison 2 d'House of the Dragon se fait attendre. Pour la première, le tournage devrait enfin débuter pour une diffusion probablement en 2025. Pour la seconde, diffusée durant l'été 2022, on savait que la production allait être longue. HBO voulant faire les choses bien et sans se précipiter. Et lorsque les grèves des scénaristes, puis celle des acteurs et des actrices à Hollywood, ont débuté, on a commencé à s'inquiéter. Cependant, le tournage du préquel de Game of Thrones n'a finalement pas été impacté. On annonçait alors une possible diffusion durant l'été 2024. Et cela se confirme aujourd'hui.

House of the Dragon ©HBO

À l'occasion d'une conférence de presse (relayée par Deadline), Casey Bloys, le patron de HBO, a officiellement annoncé que la saison 2 d'House of the Dragon sera diffusée l'été prochain. Les membres de la presse, présents lors de l'événement, ont d'ailleurs pu découvrir une première bande-annonce. On peut donc espérer que des images seront dévoilées au public très prochainement.

Ce qu'on sait de la saison 2

La saison 2 d'House of the Dragon est toujours en post-production. D'ici l'été prochain, HBO aura le temps de travailler au mieux les effets spéciaux, forcément très importants pour cette série. Même si peu de choses ont filtré sur les nouveaux épisodes, il se pourrait que la saison 2 démarre fort, avec un massacre dès l'épisode 1. Par contre, il se pourrait que cette saison soit plus courte que la précédente, qui se composait de dix épisodes.

Enfin, Casy Bloys a donné des nouvelles d'une autre série liée à Game of Thrones : A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Ce spin-off, en préparation depuis des années, devrait enfin commencer sa production. Le patron de HBO espère un début de tournage au printemps prochain.