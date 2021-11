Mass Effect : Amazon veut adapter le jeu vidéo en série live

Amazon pourrait de nouveau se retrouver sur un gros projet de série avec une adaptation de la célèbre franchise vidéoludique « Mass Effect ». Plus que jamais la plateforme de streaming veut talonner Netflix.

Mass Effect : un chef d’œuvre du jeu vidéo

Halo, Star Wars : Knights of the Old Republic, Gears of War… Les années 2000 ont vu passer grand nombre de jeux vidéo et de licences de type SF/Space opera qui ont marqué l’univers vidéoludique. Mais en 2007, le développeur canadien BioWare (déjà responsable de chefs-d’œuvre tels que Baldur's Gate et Knights of the Old Republic) sort une véritable pépite qui bouleverse tout sur son passage. Son nom : Mass Effect.

Ainsi, le jeu inspiré par la saga Star Wars plait par son univers foisonnant dans lequel se croisent différentes espèces qui peuplent la galaxie. À la fois RPG et jeu de tir à la troisième personne, Mass Effect impressionne les joueurs avec un scénario et des cinématiques qui n’ont absolument rien à envier aux plus grands blockbusters.

Mass Effect 3 ©BioWare

Dès lors, une franchise va naître. En effet, Mass Effect compte aujourd’hui une trilogie, un jeu séquel de cette trilogie, deux spin-offs, des romans, des comics, un film d’animation (Mass Effect : Paragon Perdu), divers produits dérivés et un personnage iconique de la licence : l’inévitable Commandant Shepard qui est le héros charismatique des trois premiers jeux.

Le succès critique et commercial de cette franchise avait déjà attiré l’œil des studios hollywoodiens dès le début des années 2010. En effet, un film basé sur l'univers de Mass Effect était en projet par le biais de Legendary Pictures qui devait collaborer avec BioWare. Toutefois, le film tomba à l’eau. Récemment, c’est Henry Cavill, star de Man of Steel et The Witcher, qui avait fait hurler les fans de la saga en laissant entendre qu’il bossait actuellement sur un projet secret Mass Effect. Désormais, c’est Amazon qui se lance à son tour dans la course à l’armement de cette licence avec un projet de série live.

Un nouveau projet ambitieux pour Amazon

Dans sa tentative de concurrencer Netflix et Disney+, Amazon multiplie les énormes projets ces dernières années. Ainsi, entre The Boys qui cartonne depuis deux ans sur la plateforme, la série Le Seigneur des Anneaux qui est fortement attendue et le lancement actuel de sa nouvelle bombe La Roue du Temps (adaptation de la célèbre série de romans homonyme d’heroic fantasy), la plateforme poursuit sa stratégie d’attirer encore plus d’abonnés venus de tous horizons. Et une franchise vidéoludique aussi puissante que Mass Effect pourrait grandement l’y aider.

Selon Deadline, Amazon Studios serait en tout cas sur le point de conclure un accord extraordinaire auprès d’EA, l’éditeur qui abrite Mass Effect. Selon l'actuelle directrice d'Amazon Studios Jennifer Salke, les choses avancent bien dans ce domaine. Et la plateforme n’est pas prête de s’arrêter :

Vous nous verrez continuer à investir dans le genre fantastique de toutes sortes. Nous avons une équipe sur le terrain totalement axée sur ce domaine, ainsi que des studios qui travaillent sans relâche avec nos partenaires créatifs. Vous pouvez vous attendre à plus.

Il est vrai, qu’en dépit de critiques très partagées, le premier épisode de La Roue du Temps fut un succès. Il est donc logique de continuer à capitaliser sur ce genre d’œuvres. Une série Mass Effect pourrait également succéder naturellement à la série SF The Expanse , dont la sixième et dernière saison sera diffusée sur Amazon à partir du 10 décembre.

Les adaptations de jeux vidéo prêtes à inonder le marché ?

Toujours attentifs aux projets de Netflix, on ne peut douter qu’un projet de série Mass Effect a également été motivé par ce qui se fait dans le camp de la concurrence. À savoir la série Castlevania, mais aussi Arcane, la série d’animation tirée de l’univers de la franchise vidéoludique League of Legends. Cette dernière a, non seulement obtenu un grand succès sur la plateforme, mais elle a également décroché une saison 2. Amazon souhaite donc probablement la même finalité pour Mass Effect. Surtout que la plateforme a également émis le souhait d’adapter une autre franchise vidéoludique SF mythique : Fallout.

Le bébé de Jeff Bezos n’est toutefois pas seul à vouloir s’attaquer aux jeux vidéo. En effet, les prochaines adaptations de jeux vidéo risquent de frapper très fort sur les différentes plateformes VOD ainsi qu’à la télévision. Ainsi, en plus d’une saison 2 d’Arcane et d’une future série Splinter Cell sur Netflix, Amazon aura affaire à The Last of Us, prévue sur HBO, et Halo sur Paramount+. Rappelons également que des adaptations d’Uncharted, Borderlands et Ghost of Tsuhima sont également attendues dans les grandes salles. Rappelons enfin que Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City est actuellement au cinéma. Plus que jamais, l’univers vidéoludique revient en force auprès du grand et du petit écran.